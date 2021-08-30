Аграрна сфера в Україні залишається одним з найпривабливіших напрямів для інвестицій, - Довбенко

"Аграрна сфера в Україні традиційно є одним з найпривабливіших напрямів для інвестицій. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, на кінець 2020 року частка агросектору в загальній структурі українського експорту досягла 45%. А обсяг інвестицій до українського сільського господарства за останні 7 років зріс на 81%. Це означає, що аграрна сфера менше, ніж інші, піддається впливу негативних політичних та економічних факторів", - вважає Довбенко.

Крім того, за його словами, це стабільна галузь, адже попит на продукцію існує весь рік, а популярність натуральних фермерських продуктів постійно зростає.

"Аграрний бізнес приваблює інвесторів і відсутністю жорстких бар’єрів для входу з точки зору початкових інвестицій: можна починати з невеликих інвестицій - до 100 тис. доларів, наприклад, в ягідні культури, які не потребують крупних вкладень. Але якщо дозволяють ресурси - зокрема, наявність земельного банку та відсутність істотних обмежень по сумі інвестицій, то доцільно вкладатися у вирощування зернових. Для цього потрібно наростити земельний банк, придбати нерухомість, сільськогосподарську техніку, посівний матеріал тощо", - додає він.

Також серед напрямків для інвестування птахівництво, підприємства з виробництва харчових продуктів, переробки та експорту лікарських трав для фармацевтичної, косметичної та інших галузей.

"Оптимізму щодо успішності інвестицій до аграрної сфери додає і той факт, що Україну розглядають як світового гаранта продовольчої безпеки. І не безпідставно: наша держава посідає четверте місце серед найбільших постачальників аграрної продукції до європейських держав – ми закриваємо 1,5% експорту сільськогосподарської продукції до країн ЄС. Так, за перші чотири місяці 2021 року спостерігається зростання експорту с/г продукції на 7,3%, - до показника у 1 024 млн євро (+69 млн євро)", - пояснює бізнесмен.

На його думку, пожвавлення аграрного ринку очікується й у зв’язку з відкриттям ринку землі, яке відбулося 1 липня 2021 року для фізичних осіб-резидентів України.

Таким чином, резюмує він, скасування мораторію на продаж землі та позиції України на світових ринках відкривають нові можливості та широкий інвестиційний потенціал.