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Аграрии выступили против повышения грузовых тарифов "Укрзализныци"

Понедельник 10 февраля 2025 13:11
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Аграрии выступили против повышения грузовых тарифов "Укрзализныци" Фото: аграрии выступили против повышения грузовых тарифов "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця" пользуется своим монопольным положением и повышает тарифы на грузовые перевозки, что приводит к значительным потерям аграриев. Единственным выходом в этой ситуации является реформа компании, и появление конкуренции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко.

"Ассоциация категорически против повышения грузовых тарифов. Почему у нас нет частной тяги? Почему нет конкуренции? Почему монополия в государстве? Для чего дали делать частные вагоны, если нельзя поставить частный буксир или локомотив? Почему? Укрзализныця не может объяснить. Говорят, что это будет опасно. Но почему в Европе нет этой проблемы? Почему там частные локомотивы и нет вопросов? Государство имеет в собственности только магистральные линии. А подъездные пути, вагоны и пассажирские, и товарные, локомотивы - частные. Конкуренция! Сотни компаний конкурируют между собой. Почему в Украине один монополист?", - подчеркнул Козаченко.

Он выразил убеждение, что только реформой можно решить вопрос тарифообразования на железной дороге. В качестве примера, он привел ЕС, где функционируют 319 частных компаний-перевозчиков. Это создает жесткую конкуренцию, которая значительно влияет на стоимость услуг.

"Тогда в ЕС появляется реальная рыночная стоимость, а не монопольная, и тогда лучше они себя намного в Европе чувствуют, между мы себя в Украине. Почему у нас этого нет? 319 перевозчиков в Европе - это на все страны в Европе, в Европейском Союзе, если брать 27 стран, и только в двух странах есть государственные компании, которые перевозят продукцию по железной дороге. Но в этих же странах есть и частные. Остальные 25 стран не имеют ни одной государственной железнодорожной компании, которая перевозит и пассажиров, и товары разные. В Украине монополия. Поэтому это проблема", - резюмировал Козаченко.

Как известно, эксперты и бизнес-ассоциации обвинили "Укрзализныцю" в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.

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