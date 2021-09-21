Підвищення податків в Україні створить додатковий та необгрунтований тиск на бізнес, - РПУ

Рада підприємців України (РПУ) закликає парламент не поспішати з прийняттям у другому читанні законопроекту №5600 як такого, що може створити додатковий та необгрунтований податковий тиск на бізнес в Україні, особливо в умовах пандемічної невизначеності та економічної крихкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву РПУ.

Український бізнес вже неодноразово звертався з листами та заявами до народних депутатів і органів держвлади з проханням утриматися від голосування за законопроект №5600 і провести ґрунтовне обговорення з усіма зацікавленими сторонами.

Представники бізнесу та бізнес-асоціації зазначають, що законопроект в існуючому вигляді пропонує збільшити навантаження на легальний бізнес і створює умови для посилення необґрунтованого тиску на підприємців та компанії, що дестимулюватиме економічний розвиток та інвестиційну діяльність в нашій державі.

Зокрема, раніше бізнес-асоціації розкритикували запропоновані законопроектом зміни щодо адміністрування податку на прибуток підприємств у частині списання збитків, збільшення податкового навантаження шляхом перегляду податкових ставок і низку інших норм законопроекту. Представники асоціацій наголошували, що зміни податкових ставок без дотримання перехідного періоду порушують принципи стабільності податкового законодавства.

Бізнес також розкритикував обмеження права платників податків на використання накопичених збитків минулих років, заборону виїзду за межі країни керівникам підприємств із податковим боргом, скорочення граничних термінів реєстрації платниками ПДВ податкових накладних, зменшення терміну на внесення податкової накладної до складу податкового кредиту тощо.