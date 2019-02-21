Аграрії підтримують Тимошенко як майбутнього президента

Фото: українські аграрії (прес-служба)

Аграрії зазначили, що Тимошенко має план розвитку українського фермерства

Лише Юлія Тимошенко має план розвитку українського фермерства, тому аграрії підтримують лідера "Батьківщини" на президентських виборах. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники фермерських організацій.

Як зазначається, голова Союзу українського селянства Іван Томич наголосив, що саме за Тимошенко уряд вирішив велику кількість проблемних питань в аграрній галузі, зокрема ухвалив програму з розвитку та обслуговування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яка передбачала більше 1 мільярда на 7 років - на підтримки дрібного товаровиробника. І за умови реалізації програми, яка передбачала найбільшу за всю історію незалежної України фінансову та матеріальну підтримку галузі ми мали б потужного фермера і багате село, переконаний Іван Томич.

"В часи прем’єрства Тимошенко були виділені значні квоти на підтримку фермерства, створювалися кооперативи. Та прийшла інша влада і закрила програму, зупинила її фінансування, знищивши все напрацьоване", - зазначив голова Союзу українського селянства.

Аграрії зазначили, що Україні треба формувати сімейний фермерський устрій, який дасть можливість повною мірою використовувати величезний аграрний потенціал. Тоді українці не втікатимуть на заробітки у сусідні європейські країни, де кількість фермерських господарств у 500, 700 і навіть в тисячу разів більше, ніж у нашій державі.

"У Новому курсі Юлії Тимошенко ми бачимо чіткі орієнтири - як зберегти фермера, робити якісну пі конкурентну продукцію, дати якісну продукцію і як подолати бідність", - наголосив Томич.

Зі свого боку, голова Чернігівської обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників Якуб Іван звернув увагу на проблеми тваринництва: сьогодні гроші від держави переважно йдуть на монополії: "Так, на 1 курку - припадає 350 грн дотацій. Та це ж золота курка, яка несе золоті яйця. Інші галузі тваринництва відійшли на другий план і занепадають".

Як зазначив Якуб, головне для аграріїв - це доступні кредити, адже зараз вони не можуть взяти гроші у державних банках через кабальні умови.

"Сьогодні країні потрібен порятунок. Команда фермерів щиро вірить в те, що коли стане президентом Тимошенко, село стане заможними і ми забудемо, що таке бідність", - підсумували на прес-конференції.







Нагадаємо, 11 вересня Правління Союзу українського селянства, до якого входить Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України та низка інших організацій, ухвалило рішення про підтримку Юлії Тимошенко на виборах президента України.

Згодом до них долучилися ще 14 українських громадських організацій, що входять до Комітету захисту рідної землі.