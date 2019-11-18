Агентство S&P прогнозує зростання доходів киян

Фото: колаж (РБК-Україна)

Валовий регіональний продукт на душу населення в Києві в три рази вище, ніж в цілому по країні

Валовий регіональний продукт (ВРП) на душу населення Києва в 2021 році досягне 13,4 тис. доларів у порівнянні з 11,3 тис. доларів у 2019 році. Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Таким чином, ВРП на душу населення в Києві, як і раніше, буде більш ніж в три рази вище, ніж в середньому по країні (4,2 тис. доларів в 2021 році).

Як наголошується в повідомленні S&P, столиця, як і раніше, демонструє найбільш високі показники добробуту серед всіх українських регіонів, і економіка Києва залишається найбільш диверсифікованою. Місто забезпечує понад 20% національного ВВП і володіє значним ринком робочої сили. У столиці найнижчий в країні рівень безробіття.

"Більше того, незважаючи на тенденцію зниження чисельності населення в Україні, місто продовжує залучати мігрантів з інших регіонів країни", - нагадують аналітики.

S&P очікує, що темпи економічного зростання Києва будуть відповідати темпам зростання національної економіки і збільшуватися в середньому на 3,1% в рік у 2019-2021 рр.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило рейтинг міста Києва з рівня "В-" до "В" зі "стабільним" прогнозом.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2017 році найбільшу частку у ВВП України займало місто Київ (23,4%). Далі йдуть Дніпропетровська (10,5%), Харківська (6,3%), Донецька (5,6%) та Київська (5,3%) області.