Держстат оприлюднив дані про частку регіонів у ВВП України

Фото: колаж (РБК-Україна)

У Києві створюється чверть ВВП країни

Державна служба статистики оприлюднила остаточні дані про валовий регіональний продукт в Україні за 2017 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП у фактичних цінах за 2017 рік складає 2 трлн 983 млрд 882 млн грн або 70233 грн на одну особу.

Найбільшу частку у ВВП займає місто Київ (23,4%). Далі йдуть Дніпропетровська (10,5%), Харківська (6,3%), Донецька (5,6%) та Київська 5,3% області.

Наприкінці списку знаходяться Луганська (1,0%) та Чернівецька (1,0%) області.

Держстат не враховував дані з окупованих Росією територій.

Частка регіону, у % до підсумку:

Дані: Держстат

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. У 2017 році зростання було на рівні 2,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, рівень тіньової економіки України у січні-вересні 2018 року склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.