Агентство S&P підвищило рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило рейтинг міста Києва з рівня "В-" до "В" зі "стабільним" прогнозом. Про це повідомляється на сайті агентства.

Як наголошується в повідомленні, очікується, що столиця України Київ повністю погасить борг перед центральним урядом після завершення будівництва об'єктів інфраструктури у 2020 році. Це дозволить скоротити прямий борг Києва на 50% до 2021 року.

Позитивний вплив на рейтинг Києва чинять сильні показники бюджету, підтримувані високими темпами відновлення української економіки, і помірний рівень боргового навантаження. У той же час рейтинг Києва як і раніше обмежений дуже нестійкою і централізованої української системою регіональних (муніципальних) фінансів. Слабка платіжна культура міста і дефолти за зобов'язаннями в минулому, як і раніше, буде чинити тиск на рейтинг, вважають в агентстві.

"Ми вважаємо, що політична нестабільність може підвищитися у зв'язку з можливою відставкою мера Києва Віталія Кличка, з посади глави міської державної адміністрації та невизначеністю щодо дати наступних місцевих виборів в 2020 році. Тим не менш, з нашої точки зору, вплив цієї ситуації на фінансові показники буде обмеженим і не призведе до проблем у тому, що стосується списання боргу, оскільки угоди між центральним урядом і адміністрацією зафіксовані в законі про бюджет і відповідних постановах уряду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті з рівня "В-" до "В".

Відзначимо, у вересні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України до рівня "В".