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Агентство Fitch підвищило рейтинг України

Новини » Економіка    07.09.2019 - 03:52
Агентство Fitch підвищило рейтинг України
Фото: Fitch (twitter/dw)

Також агентство прогнозує значне скорочення держборгу

Довгострокові рейтинги дефолту емітента України міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило до рівня В з рівня В-. Прогноз по рейтингу позитивний, передає РБК-Україна з посиланням на Fitch.

Повідомляється, що Україна продемонструвала "своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, поліпшила макроекономічну стабільність і знизила бюджетну заборгованість".

Крім того, уникнути періоду політичної нестабільності вдалося завдяки проведенню дострокових парламентських виборів, що також позитивно вплинуло на динаміку і дозволило піднятися в рейтингу.

Fitch заявляє, що очікує подальшого підвищення кредитоспроможності України, оскільки вона взаємодіє з міжнародними фінансовими організаціями, а новий уряд заявив про прихильність до структурних реформ.

Зокрема, Fitch називає прем'єр-міністра Олексія Гончарука і його Кабмін "технократичним, прозахідним і реформістським урядом".

"Високий рівень підтримки президента Володимира Зеленського та його команди дають політикам унікальну сильну позицію для просування вперед у своїй політичній програмі, орієнтованої на реформи", - відзначили в агентстві.

Fitch очікує до кінця 2019 року зниження держборгу до 47,9% ВВП (55,8% з урахуванням гарантій). Прогнозується, що до 2021 року держборг досягне 44,4% ВВП.

Нагадаємо, нещодавно японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I підвищило суверенний кредитний рейтинг України на два щаблі з CCC+ до B, прогноз - стабільний.

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