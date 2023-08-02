ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Агентство Fitch понизило рейтинг США, в Белом доме ответили

Новина українською →
Вашингтон, Среда 02 августа 2023 07:16
Агентство Fitch понизило рейтинг США, в Белом доме ответили Фото: агентство Fitch понизило рейтинг США в иностранной валюте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта Соединенных Штатов в иностранной валюте до AA+ со стабильным прогнозом с AAA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Fitch.

По данным агентства, снижение рейтинга вызвано ожиданием ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузкой и сохранением угрозы рецессии Федеральной резервной системы.

Также среди факторов снижения отмечается "ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий", что показали противоречия по вопросу лимита госдолга и принятие решений на этот счет в последнюю минуту.

В специальном заявлении Белого дома говорится, что администрация США не согласна с решением Fitch. "Модель рейтингов, используемая Fitch, упала при президенте Трампе, а затем улучшилась при президенте Байдене, и она бросает вызов реальности, понижая рейтинг США в момент, когда президент Байден добился самого сильного восстановления крупной экономики в мире", - сказано в заявлении.

Министр финансов США Джанет Йеллен также выразила несогласие с выводами агентства.

"Изменение, о котором объявили в Fitch, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные", - отметила министр финансов.

Угроза дефолта в США

Сенат США 2 июня принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года, что позволило избежать первого в истории Соединенных Штатов дефолта.

По данным Министерства финансов, он мог произойти уже 5 июня, ведь правительство не смогло бы финансировать выполнение обязательств.

Вскоре после этого агентство Fitch предупредило США, что все еще может снизить кредитный рейтинг страны, так как повторные политические противостояния по лимиту заимствований федерального правительства снижают доверие к ним в фискальных и долговых вопросах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый дом Соединенные Штаты Америки Fitch
NEWS
ВСУ продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: карты боев ISW
ВСУ продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: карты боев ISW
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине