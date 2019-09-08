Агентство Fitch поліпшило прогноз зростання економіки України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз щодо зростання економіки України у 2019 році до 3,4% (порівняно з прогнозом 2,6% в березні п.р.). Про це йдеться в огляді агентства.

Агентство також поліпшило прогноз зростання реального ВВП України на 2020 рік з 3,1% до 3,2%. У 2021 році очікується зростання на 3,5%.

Як зазначається в огляді, підвищенню прогнозу сприяло сильне зростання на 4,6% у другому кварталі 2019 року, обумовлене високим внутрішнім попитом і зростанням у сільськогосподарському сектором завдяки гарному врожаю зерна.

За прогнозами агентства, у 2020 році зростання ВВП України буде кілька більш помірним (3,2%) через зниження споживчого імпульсу, нормалізацію показників у сільськогосподарському секторі та скорочення обсягів транспортування газу. Fitch очікує, що нездатність досягти угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом" вплине на зниження доходів, але не призведе до енергетичного дефіциту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня заявив, що економіка України протягом наступних п'яти років зросте на 40%. Як зазначив прем'єр, уряд розраховує на зростання ВВП України не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,2% до 2019 року і на 3,5% в 2020 році.