Агентство Fitch поліпшило прогноз по рейтингу України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу України в іноземній валюті зі "стабільного"на " позитивний". Рейтинг підтверджено на рівні "B".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство .

Як наголошується в повідомленні, кредитні основи України були відносно стійкі до шоку, викликаного коронавірусом. Агентство очікує, що в 2021 році державний борг до ВВП впаде через перевищення показників доходів бюджету і відновлення ВВП.

Крім того, валютні резерви зросли, і Україна зберегла доступ до комерційного і зовнішнього фінансування від міжнародних фінансових організацій, незважаючи на нерівномірний прогрес щодо програми з МВФ (SBA).

В агентстві також відзначають консолідацію грошової політики, підкріплену гнучкістю обмінного курсу, прихильністю таргетування інфляції і обачною податково-бюджетною політикою, що сприяло підвищенню макроекономічної стабільності і помітному скороченню державного боргу після виходу з геополітичного періоду 2014-2015 років.