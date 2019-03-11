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Агентство Fitch оцінило ризики ескалації в Азовському морі і на Донбасі

Новини » Політика    11.03.2019 - 12:42
Агентство Fitch оцінило ризики ескалації в Азовському морі і на Донбасі
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Експерти не очікують ні дозволу конфлікту, ні його загострення

Невирішений конфлікт на сході України залишається ризиком для рейтингу України і для загальних макроекономічних показників та стабільності. Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Як наголошується в повідомленні, напруженість у відносинах між Україною і Росією зріс через доступ до Азовського моря, "але суттєва ескалація не є частиною нашого базового сценарію".

Крім того, Fitch не очікує закінчення конфлікту на сході України або його загострення до такої міри, "що це може поставити під загрозу загальні макроекономічні показники".

Крім того, в агентстві оцінили вплив так званого "боргу Януковича" на 3 млрд доларів на макроекономічні показники України.

"Fitch припускає, що боргова суперечка з Росією не вплине на здатність України отримати доступ до зовнішнього фінансування і виконати зобов'язання по обслуговуванню зовнішнього боргу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк оцінює втрати експортерів від повного припинення експорту через порти Азовського моря у 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, восени 2018 року Росія подала апеляцію у Верховний суд Великої Британії на рішення англійського суду, який підтримав апеляцію України у суперечці з РФ за так званим "боргом Януковича" на 3 млрд доларів.

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