Агентство Fitch дало прогноз зростання економіки України

Інвестиції залишаться на низькому рівні через виборного циклу

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,6% в 2019 году по сравнению с 3,2% в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Как отмечается в сообщении, снижение будет вызвано ужесточением денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, более слабым мировым спросом и низкими ценами на сырьевые товары и более умеренным ростом заработной платы.

"Инвестиции (оцениваемые в 20,5% ВВП в 2018 году), вероятно, останутся ниже уровня "B" (22,3%), что отражает обеспокоенность в отношении верховенства закона и политической неопределенности в ходе избирательного цикла", - говорится в сообщении.

Fitch ожидает, что инфляция продолжит снижаться до 8,6% в 2019 году, что выше медианного показателя для стран с рейтингом "B" (4,9%), и опустится до 6,2% к концу 2020 года.

Fitch прогнозирует, что дефицит счета текущих операций в Украине вырастет до 3,5% ВВП в 2019 году по сравнению с 3,4% ВВП в 2018 году. Дефицит увеличится до 3,7% в 2020 году, что обусловлено более слабым внешним спросом, замедлением поступлений денежных переводов от работающих за рубежом, а также потенциальным сокращением платежей за транзит газа из России.

Как сообщало РБК-Украина, в марте международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Отметим, Всемирный банк в январе ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%.