Агенты РФ готовили теракт в центре Харькова: детали сорванной "операции"

СБУ предотвратила еще один теракт в Харькове, в результате оперативных действий задержали двух российских агентов, которые готовили подрыв в центре областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Известно, что подозреваемые изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время наибольшего скопления людей. В случае взрыва враг надеялся спровоцировать панические настроения в Харькове.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали агентов в областном центре на этапе снаряжения бомбы в арендованной квартире.
Подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая попала во внимание россиян, когда искала "деньги на дозу" в Телеграмм-каналах.
После вербовки фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. На следующем этапе агенты подыскали объект запланированного теракта и "согласовали" его с россиянами.
Во время обысков у задержанных изъято готовое СВП, остатки компонентов взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации подрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
