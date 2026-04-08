RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Агенты РФ готовили теракт в центре Харькова: детали сорванной "операции"

11:59 08.04.2026 Ср
2 мин
Россияне планировали навести панику в Харькове
aimg Константин Широкун
Фото: агенты РФ готовили теракт в центре Харькова (Getty Images)

СБУ предотвратила еще один теракт в Харькове, в результате оперативных действий задержали двух российских агентов, которые готовили подрыв в центре областного центра.

Известно, что подозреваемые изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время наибольшего скопления людей. В случае взрыва враг надеялся спровоцировать панические настроения в Харькове.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали агентов в областном центре на этапе снаряжения бомбы в арендованной квартире.

Что известно о подозреваемых

Подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая попала во внимание россиян, когда искала "деньги на дозу" в Телеграмм-каналах.

После вербовки фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. На следующем этапе агенты подыскали объект запланированного теракта и "согласовали" его с россиянами.

Что нашли во время обысков

Во время обысков у задержанных изъято готовое СВП, остатки компонентов взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации подрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Попытки терактов в Украине

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины.

Также СБУ задержала агента РФ, которая пыталась взорвать грузовик с ценным оборудованием для объекта теплоснабжения в Одессе.

Кроме того, во Львове двое несовершеннолетних планировали осуществить взрыв возле дома военного, однако их задержали.

Также в Одессе супруги готовили теракт вблизи расположения украинских военных по заданию российских спецслужб.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
