Агенты "Атэш" собрали секретную информацию о производителе ракет в РФ: подробности

"В течение года наш агент, действующий на постоянной основе внутри Калужского приборостроительного завода "Тайфун", систематически передавал сведения конфиденциального характера. Передача данных осуществлялась с полной анонимностью по проверенным каналам", - отметили в "Атеш".

О каких образцах вооружения удалось получить данные

Сообщается, что получена информация о комплексе "Бал-Э": конфигурация пусковой установки, включая внутренние схемы связи между модулями наведения и вычислительным центром. Система частично модернизирована под ракеты Х-35УЭ. Также зафиксированы изменения в защите от РЭБ и адаптации комплекса для развертывания в нестандартных условиях.

Кроме того, агенту удалось получить описание тактико-технических характеристик последней модификации корабельной РЛС "Позитив-МЕ1.2", включая дальность, сектор обзора и количество одновременно отслеживаемых целей, схемы цифровой обработки сигнала, методы повышения точности в условиях РЭБ и алгоритмы внутренней самодиагностики.

Интересно, что на этапе заводских испытаний были зафиксированы сбои, не отраженные в открытых сводках. Отказы касались блоков преобразования и систем охлаждения.

Новые разработки

Также зафиксировано начало работ над системой морского радиообнаружения с модульной архитектурой, ориентированной на мобильные платформы.

Кроме того, на заводе ведется создание экспортной версии РЛС, заявленной как гражданская навигационно-метеорологическая станция, однако внутренние параметры свидетельствуют о ее двойном назначении. Полученные от источника материалы переданы в соответствующие структуры Сил обороны Украины.