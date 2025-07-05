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Агенты "Атэш" собрали секретную информацию о производителе ракет в РФ: подробности

Суббота 05 июля 2025 15:20
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Агенты "Атэш" собрали секретную информацию о производителе ракет в РФ: подробности Фото: агенты "Атеш" собрали секретную информацию о производителе ракет в РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Агенты "Атэш" собрали секретную информацию о продукции Калужского приборостроительного завода "Тайфун", который занимается выпуском ракет для российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"В течение года наш агент, действующий на постоянной основе внутри Калужского приборостроительного завода "Тайфун", систематически передавал сведения конфиденциального характера. Передача данных осуществлялась с полной анонимностью по проверенным каналам", - отметили в "Атеш".

О каких образцах вооружения удалось получить данные

Сообщается, что получена информация о комплексе "Бал-Э": конфигурация пусковой установки, включая внутренние схемы связи между модулями наведения и вычислительным центром. Система частично модернизирована под ракеты Х-35УЭ. Также зафиксированы изменения в защите от РЭБ и адаптации комплекса для развертывания в нестандартных условиях.

Кроме того, агенту удалось получить описание тактико-технических характеристик последней модификации корабельной РЛС "Позитив-МЕ1.2", включая дальность, сектор обзора и количество одновременно отслеживаемых целей, схемы цифровой обработки сигнала, методы повышения точности в условиях РЭБ и алгоритмы внутренней самодиагностики.

Интересно, что на этапе заводских испытаний были зафиксированы сбои, не отраженные в открытых сводках. Отказы касались блоков преобразования и систем охлаждения.

Новые разработки

Также зафиксировано начало работ над системой морского радиообнаружения с модульной архитектурой, ориентированной на мобильные платформы.

Кроме того, на заводе ведется создание экспортной версии РЛС, заявленной как гражданская навигационно-метеорологическая станция, однако внутренние параметры свидетельствуют о ее двойном назначении. Полученные от источника материалы переданы в соответствующие структуры Сил обороны Украины.

Удары по заводу "Тайфун"

В ночь на 25 ноября 2924 года в Калужской и Курской областях России была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар был нанесен по заводу "Тайфун", который занимается производством компонентов для военной техники и морских систем вооружения.

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