RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Агенты "АТЕШ" спалили электровоз в Брянске: у россиян нарушена логистика

Фото: уничтожение локомотива создало врагу проблемы в снабжении фронте (intex-press.by)
Автор: Эдуард Ткач

Агенты движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в Брянске. Партизанам удалось сжечь военный электровоз, нарушив логистику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

"Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Нами был уничтожен электровоз, который использовался для перевозки военных грузов", - говорится в публикации.

Партизаны подчеркнули, что Брянск является ключевым логистическим узлом, который обеспечивает снабжение Северной группировки войск РФ и переброску российских резервов к приграничным областям.

Агенты добавили, что уничтожение локомотива в этом хабе создало врагу существенные проблемы в снабжении фронте. В частности, нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, а техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую в Сумскую область.

 

"Эта операция доказывает: тыл врага — это не безопасная зона. Агенты "АТЕШ" работают в логистических центрах россии, нарушая поставки, на которых держится вся военная машина", - резюмировали партизаны.

Другие инциденты

Напомним, неделю назад, 23 ноября, агенты "АТЕШ" тоже сообщили, что уничтожили электровоз, который перевозил военные грузы. Диверсия была совершена в Ростове-на-Дону.

Также мы писали, что в ночь на 16 ноября партизаны провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В частности, они подожгли релейный шкаф на ключевом участке железной дороги, чем замедлили эшелоны оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская областьпартизаныВойна в УкраинеПоезда