Агенты "АТЕШ" спалили электровоз в Брянске: у россиян нарушена логистика

"Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Нами был уничтожен электровоз, который использовался для перевозки военных грузов", - говорится в публикации.

Партизаны подчеркнули, что Брянск является ключевым логистическим узлом, который обеспечивает снабжение Северной группировки войск РФ и переброску российских резервов к приграничным областям.

Агенты добавили, что уничтожение локомотива в этом хабе создало врагу существенные проблемы в снабжении фронте. В частности, нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, а техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую в Сумскую область.

"Эта операция доказывает: тыл врага — это не безопасная зона. Агенты "АТЕШ" работают в логистических центрах россии, нарушая поставки, на которых держится вся военная машина", - резюмировали партизаны.