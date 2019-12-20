Агента "ЛНР" засудили до 10 років в'язниці за спробу диверсії під Харковом

Агента так званого "Міністерства державної безпеки ЛНР", який у грудні 2018 року планував диверсію на залізниці в Харківській області, засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що агент "МГБ ЛНР" замінував дренажний міст під залізничним полотном в районі транспортного вузла, який з'єднує Харківську область з районом проведення ООС. Вибух міг призвести до руйнування стратегічно важливої залізничної гілки української армії, а також до численних жертв.

Суд визнав бойовика винним за ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Також в СБУ повідомили, що організатором диверсії виявився колишній співробітник української спецслужби в Луганській області Єгор Дубровкин, який змінив військової присяги і вступив в "МГБ ЛНР". Його оголошено в розшук за вчинення злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і 1 ч. ст. 408 (дезертирство) КК.

Раніше РБК-Україна писало, що суд виніс вирок агенту ФСБ, який планував закласти вибухівку на території КП "Харківводоканал" в Лозівському районі. Його засудили до 5 років в'язниці.

Також повідомлялося, що в Полтавській області до 12 років в'язниці засудили агента ФСБ. Екс-співробітник МВС з 2014 року передавав розвіддані в Російську Федерацію.