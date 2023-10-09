Агента ГРУ приговорили к 15 годам тюрьмы, он передавал данные о поставках оружия ВСУ

Агент России прикрывался волонтерским фондом

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника этим летом в результате многоэтапной спецоперации в областном центре.

"По данным следствия, после разоблачения его сообщников в начале года он ненадолго "залег на дно". Но впоследствии перешел на резервный канал общения со своим российским "куратором" и продолжил выполнять его задачи", - говорится в сообщении.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда.

Какую информацию он сдавал РФ

Под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города. Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которые переправляют железнодорожным сообщением на передовую.

Фото: Агент России (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры.

Предателя отправили в тюрьму

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с представителем ГРУ.

На основании собранных доказательств российский агент признан виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Благодаря активному сотрудничеству со следствием предатель смог избежать пожизненного заключения - суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украина продолжает выявлять предателей

Сегодня стало известно, что СБУ и ДБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его участники нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Также СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал местоположения HIMARS.