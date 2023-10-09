Агента ГРУ приговорили к 15 годам тюрьмы, он передавал данные о поставках оружия ВСУ

Агента российской разведки из Днепропетровской области суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Прикрываясь волонтерским фондом он следил за перемещением оружия для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника этим летом в результате многоэтапной спецоперации в областном центре.
"По данным следствия, после разоблачения его сообщников в начале года он ненадолго "залег на дно". Но впоследствии перешел на резервный канал общения со своим российским "куратором" и продолжил выполнять его задачи", - говорится в сообщении.
Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда.
Под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города. Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которые переправляют железнодорожным сообщением на передовую.
Фото: Агент России (facebook.com/pgo.gov.ua)
Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с представителем ГРУ.
На основании собранных доказательств российский агент признан виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
Благодаря активному сотрудничеству со следствием предатель смог избежать пожизненного заключения - суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сегодня стало известно, что СБУ и ДБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его участники нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Также СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал местоположения HIMARS.
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