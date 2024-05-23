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Агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за корректировку удара по Яворовскому полигону

Фото: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за корректировку удара по Яворовскому полигону (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Корректировщик ракетного удара по Яворовскому военному полигону 13 марта 2022 года, в результате которого погибли более 60 человек, приговорен к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Львовской областной прокуратуры суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как установило следствие, осужденным является 73-летний местный житель, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

По данным контрразведки, его вербовкой занимался разоблаченный СБУ ранее агент ФСБ России, получивший подозрение от Службы за сотрудничество со страной-агрессором.

После начала полномасштабного вторжения РФ на предателя дистанционно вышел Предатель собирал сведения о расположении военных объектов, оружия и объектов критической инфраструктуры в регионе.

Осужденный через мессенджер Теlegram переслал карту-схему Яворивского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно указал, где находятся казармы и общежития.

13 марта 2022 года оккупанты произвели обстрел этих объектов, в общей сложности выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, еще более 160 были ранены.

Кроме того, львовянин передавал врагу другую информацию с целью взрывной деятельности против Украины.

Правоохранители задержали наводчика в июне 2022 года. Приговора он ждал под стражей.

Во время судебного заседания корректировщик свою вину так и не признал, в совершенном не раскаялся.

Фото: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за корректировку удара по Яворовскому полигону (gp.gov.ua)

Удар по Яворовскому полигону

Напомним, Яворовский полигон во Львовской области был атакован российскими оккупантами из акватории Черного и Азовского морей утром 13 марта 2022 года. Ракетный удар привел к гибели более 60 человек, еще более 160 пострадали.

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