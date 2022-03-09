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Агенство Fitch знизило кредитний рейтинг Росії: дефолт неминучий

Автор: Роман Мирончук

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Росії з "В" до "С", що означає переддефолтний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтингове агентство.

"Рейтинг "C" зображає думку Fitch про неминучість суверенного дефолту", - йдеться в повідомленні.

У Fitch зазначили, що указ Путіна від 5 березня потенційно може привести до деномінації платежів по суверенному боргу в іноземній валюті в місцеву валюту для кредиторів в деяких країнах.

Крім того, постанова ЦБ Росії з кінця минулого тижня обмежила передачу купонів за борговими зобов'язаннями ОФЗ в національній валюті нерезидентам.

Очікується, що подальше посилення санкцій і обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність РФ вибіркової невиплати своїх зобов'язань за суверенним боргом.

Також існує ризик технічних бар'єрів для обслуговування боргу, наприклад, через пряме блокування переказу коштів або через системи клірингу.

Нагадаємо, агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії зі сміттєвого до переддефолтного.

Раніше кредитний рейтинг Росії також знизило агентство S&P.

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Російська Федерація