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S&P знизило кредитний рейтинг Росії: в очікуванні дефолту

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П'ятниця 04 березня 2022 00:38
S&P знизило кредитний рейтинг Росії: в очікуванні дефолту Фото: S&P знизило кредитний рейтинг Росії: в очікуванні дефолту (cbr.ru)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародне рейтингове агентство знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВ+ до CCC-. Довгостроковий рейтинг в національній валюті також був знижений - з ВВВ - до CCC -, рейтинги поміщені на перегляд з негативним прогнозом через збільшений ризик дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти агентства заявили, що нові антиросійські санкції наполовину скоротили доступні валютні резерви Росії, в тому числі депозити в іноземній валюті та цінні папери, зареєстровані в США, ЄС і Японії.

"Зниження рейтингу послідувало за введенням заходів, які, на нашу думку, істотно збільшать ризик дефолту", - вважають в агентстві.

S&P уточнило, що скорочення валютних резервів Росії послабило її зовнішню ліквідність в період зростання попиту на іноземну валюту.

Нагадаємо, що Україна обговорює із західними партнерами нові санкції відносно Російської Федерації. Такі економічні заходи зможуть зупинити путінську агресію проти України.

Раніше американська розвідка повідомляла, що Путін "вкрай розгніваний" з приводу західних санкцій, введених у відповідь на його напад на Україну.

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