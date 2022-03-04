S&P знизило кредитний рейтинг Росії: в очікуванні дефолту

Міжнародне рейтингове агентство знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВ+ до CCC-. Довгостроковий рейтинг в національній валюті також був знижений - з ВВВ - до CCC -, рейтинги поміщені на перегляд з негативним прогнозом через збільшений ризик дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Експерти агентства заявили, що нові антиросійські санкції наполовину скоротили доступні валютні резерви Росії, в тому числі депозити в іноземній валюті та цінні папери, зареєстровані в США, ЄС і Японії.

"Зниження рейтингу послідувало за введенням заходів, які, на нашу думку, істотно збільшать ризик дефолту", - вважають в агентстві.

S&P уточнило, що скорочення валютних резервів Росії послабило її зовнішню ліквідність в період зростання попиту на іноземну валюту.