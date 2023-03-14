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В Африке из-за тропического шторма погибли более 100 человек

Фото: последствия разрушительного шторма "Фредди" в Мозамбике (twitter.com/MalawiRedCross)
Автор: Владимир Костырин

Тропический шторм "Фредди", обрушившийся на Южную Африку во второй раз за месяц, унес жизни в Мозамбике и Малави более ста человек, и привел к разрушениям из-за оползней.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам комиссара Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Чарльза Калемба, в Малави из-за разрушительной непогоды зафиксирована гибель по меньшей мере 99 человек.

Ранее в Красном кресте в Малави сообщили о 66 жертвах циклона "Фредди", ранении 93 и 16 пропавших без вести.

По данным Всемирной метеорологической организации, циклон "Фредди" считается одним из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Южном полушарии.

В минувшую субботу он обрушился на центральный Мозамбик, сорвав крыши со зданий и вызвав масштабные наводнения вокруг порта Келимане, а затем двинулся вглубь страны в сторону Малави, где вызвал проливные дожди, вызвавшие оползни.

В полиции Малави сообщили, что спасатели искали людей в Чилобве и Ндиранде, двух наиболее пострадавших поселках Блантайра, пишет Aljazeera.

Позже в понедельник президент страны Лазарус Чаквера объявил о чрезвычайном положении в нескольких южных округах, включая Блантайр.

В Мозамбике погибли по меньшей мере 6 человек в портовом городе Келимане, который сильно пострадал от циклона, сообщили местные власти 13 марта в общественной телерадиокомпании.

Отмечается, что весь масштаб ущерба и количество жертв в Мозамбике еще выясняется, поскольку в некоторых частях пострадавшего района были отключены электроснабжение и телефонная связь.

В Мозамбике за последние 4 недели выпало осадков больше, чем за год, что вызвало опасения о возможном выходе рек из берегов и широкомасштабных наводнениях.

Как утверждают ученые, тропические штормы становятся сильнее на фоне изменения климата, поскольку парниковые газы задерживают тепло в атмосфере, а океаны становятся теплее. Когда теплая морская вода испаряется, тепловая энергия передается в атмосферу, вызывая более сильные циклоны и штормы.

Ранее сообщалось, что на днях на Великобританию обрушился шторм "Лариса", в результате чего было закрыто более сотни школ в ряде городов.

Напомним также, что в январе в США в Калифорнии 560 тысяч домов остались обесточенными из-за шторма и ливней.

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