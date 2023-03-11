На Британию обрушился шторм "Лариса": закрыты более сотни школ, есть перебои со светом
На северные районы Британии обрушился шторм "Лариса". Ураган и метели стали причиной массовых перебоев в работе общественного транспорта, в ряде городов зафиксированы перебои со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Из-за ухудшения погодных условий массово отменялись пригородные поезда между Манчестером, Шеффилдом, Лидсом, Йорком и Ливерпулем. Поезда между Манчестером и Шеффилдом были приостановлены из-за упавшего дерева.
Метеобюро выпустило ряд предупреждений о погоде желтого цвета, предсказывая метели и сильный снегопад. По словам полиции, условия на трассе M62 между Манчестером и Лидсом были особенно тяжелыми из-за хаоса, усугубляемого действиями водителей.
National Highways, государственная организация, которая наблюдает за автомагистралями Англии, указала, что слишком много водителей игнорировали предупреждения о погоде. В Стаффордшире армия помогала полиции и пожарным спасать водителей, застрявших в глубоком снегу на автомагистралях A53 и A523 возле Лика.
В ряде населенных пунктов в окрестностях Ливерпуля из-за налипания мокрого снега и повреждения проводов упавшими деревьями отсутствовало электроснабжения. В Уэльсе и северной Англии временно закрыты более 300 школ. Метеорологическое бюро сообщило, что самый глубокий снег с его точек наблюдения составил 27 сантиметров в Капель-Куриг в Гвинеде.
Сообщается, что по состоянию на вечер пятницы, 10 марта, погода существенно улучшилась, снегопады прекратились, но на ряде магистралей еще остается гололед и большой снежный покров.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии, США, 560 тысяч домов остались обесточенными из-за шторма и ливней, есть пострадавшие.
Также мы писали, что опасный ураган "Иан" направился к Флориде. Стихийное бедствие может обрушиться на регион в ближайшие дни.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.