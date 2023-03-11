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На Британию обрушился шторм "Лариса": закрыты более сотни школ, есть перебои со светом

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Лондон, Суббота 11 марта 2023 00:15
На Британию обрушился шторм "Лариса": закрыты более сотни школ, есть перебои со светом Фото: шторм "Лариса" обрушился на Британию (twitter.com/Independent)
Автор: Константин Широкун

На северные районы Британии обрушился шторм "Лариса". Ураган и метели стали причиной массовых перебоев в работе общественного транспорта, в ряде городов зафиксированы перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Из-за ухудшения погодных условий массово отменялись пригородные поезда между Манчестером, Шеффилдом, Лидсом, Йорком и Ливерпулем. Поезда между Манчестером и Шеффилдом были приостановлены из-за упавшего дерева.

Метеобюро выпустило ряд предупреждений о погоде желтого цвета, предсказывая метели и сильный снегопад. По словам полиции, условия на трассе M62 между Манчестером и Лидсом были особенно тяжелыми из-за хаоса, усугубляемого действиями водителей.

National Highways, государственная организация, которая наблюдает за автомагистралями Англии, указала, что слишком много водителей игнорировали предупреждения о погоде. В Стаффордшире армия помогала полиции и пожарным спасать водителей, застрявших в глубоком снегу на автомагистралях A53 и A523 возле Лика.

В ряде населенных пунктов в окрестностях Ливерпуля из-за налипания мокрого снега и повреждения проводов упавшими деревьями отсутствовало электроснабжения. В Уэльсе и северной Англии временно закрыты более 300 школ. Метеорологическое бюро сообщило, что самый глубокий снег с его точек наблюдения составил 27 сантиметров в Капель-Куриг в Гвинеде.

Сообщается, что по состоянию на вечер пятницы, 10 марта, погода существенно улучшилась, снегопады прекратились, но на ряде магистралей еще остается гололед и большой снежный покров.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии, США, 560 тысяч домов остались обесточенными из-за шторма и ливней, есть пострадавшие.

Также мы писали, что опасный ураган "Иан" направился к Флориде. Стихийное бедствие может обрушиться на регион в ближайшие дни.

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