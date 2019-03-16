У Африці через тропічний циклон загинули понад 140 людей

У Зімбабве щонайменше 100 осіб зникли безвісти

В Африке, из-за тропического циклона, который обрушился на несколько стран, в целом погибли более 140 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BusinessDay.

Как сообщается, в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения и разрушения в восточных частях Зимбабве, пропали без вести по меньшей мере 100 человек. Информации о жертвах от местных властей пока не поступало.

"По меньшей мере 25 домов были разрушены в результате оползня в городке Нгангу. Внутри были люди. Они также пропали без вести", - рассказал депутат парламента Зимбабве Джошуа Сакко.

В Мозамбике жертвами тропического циклона, который длится там с начала недели, стали по меньшей мере 66 жителей, кроме того почти 17 тысяч человек пострадали или были эвакуированы. Так, в пятницу, 15 марта, в Бейри погибли минимум 19 человек.

Кроме того, по последним данным правительства Малави, в результате сильных дождей в стране погибли по меньшей мере 56 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наводнений, образовавшихся из-за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Также, по меньшей мере, 124 человек получили ранения.

Как писало РБК-Украина, из-за сильных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек. Наводнения затопили до 2 тысяч домов. Также в результате наводнений около 10 человек пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спин Болдаков и Данд.