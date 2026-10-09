Африканские страны просят Киев вернуть своих граждан, ушедших воевать за РФ

В частности, Кения ведет переговоры о возвращении пяти своих граждан, а Ботсвана хочет забрать одного.

Президент Кении Уильям Руто также обсуждал этот вопрос по телефону с президентом Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил парламентариям в Найроби, что страна хочет, чтобы задержанных кенийцев признали "жертвами международной торговли людьми", а не военнопленными.

По его словам, мужчины рассказывают, что их завербовали в Россию под предлогом трудоустройства. Самому младшему кенийцу, который сейчас находится в украинском лагере, 23 года.

"Обстоятельства их вербовки и призыва соответствуют торговле людьми", - сказал Мудавади.

Африканские правительства утверждают, что часть граждан обманули, после чего отправили в Россию и заставили служить в российской армии. Им якобы обещали гражданскую работу - в частности, водителями, охранниками или поварами.

Что известно о вербовке иностранцев по России

В Зимбабве также заявили о беспокойстве из-за обманчивой вербовки граждан за границей. В заявлении правительства отмечается, что часть рекрутов без предварительной военной подготовки отправлялась на активные фронты в странах пребывания.

Россию и Украину при этом прямо не называли. В то же время ранее в Зимбабве задержали несколько человек, подозреваемых в причастности к вербовке, среди них - двое граждан России. Они ожидают суда.

Ботсвана 21 августа сообщила, что в аэропортах страны, Южной Африки и Эфиопии остановили восьмерых граждан, которых планировали завербовать в российскую армию. Еще за месяц до этого власти страны предупреждали население о риске принудительной вербовки.

По данным украинского правительственного сайта, Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев из 135 стран. Более 5 тысяч из них погибли. Украинские военные брали в плен граждан 51 страну.

Документы, которые видел Bloomberg, свидетельствуют, что Украина содержит, по меньшей мере, 213 иностранных военных, без учета россиян и граждан КНДР. Среди них – 37 африканцев.

В то же время, возможность их возвращения домой остается ограниченной. Украина настаивает, что иностранных военнопленных можно вернуть только в рамках обмена на украинцев, удерживаемых Россией.

По словам Мудавади, около 84 кенийцев погибли или пропали без вести, еще 34 находятся в больницах в России, а 62 уже вернулись домой.