Африканские страны просят Киев вернуть своих граждан, ушедших воевать за РФ

Несколько африканских стран обратились в Украину с просьбой вернуть их граждан, воевавших на стороне РФ и попавших в плен.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, Кения ведет переговоры о возвращении пяти своих граждан, а Ботсвана хочет забрать одного.
Президент Кении Уильям Руто также обсуждал этот вопрос по телефону с президентом Владимиром Зеленским.
Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил парламентариям в Найроби, что страна хочет, чтобы задержанных кенийцев признали "жертвами международной торговли людьми", а не военнопленными.
По его словам, мужчины рассказывают, что их завербовали в Россию под предлогом трудоустройства. Самому младшему кенийцу, который сейчас находится в украинском лагере, 23 года.
"Обстоятельства их вербовки и призыва соответствуют торговле людьми", - сказал Мудавади.
Африканские правительства утверждают, что часть граждан обманули, после чего отправили в Россию и заставили служить в российской армии. Им якобы обещали гражданскую работу - в частности, водителями, охранниками или поварами.
В Зимбабве также заявили о беспокойстве из-за обманчивой вербовки граждан за границей. В заявлении правительства отмечается, что часть рекрутов без предварительной военной подготовки отправлялась на активные фронты в странах пребывания.
Россию и Украину при этом прямо не называли. В то же время ранее в Зимбабве задержали несколько человек, подозреваемых в причастности к вербовке, среди них - двое граждан России. Они ожидают суда.
Ботсвана 21 августа сообщила, что в аэропортах страны, Южной Африки и Эфиопии остановили восьмерых граждан, которых планировали завербовать в российскую армию. Еще за месяц до этого власти страны предупреждали население о риске принудительной вербовки.
По данным украинского правительственного сайта, Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев из 135 стран. Более 5 тысяч из них погибли. Украинские военные брали в плен граждан 51 страну.
Документы, которые видел Bloomberg, свидетельствуют, что Украина содержит, по меньшей мере, 213 иностранных военных, без учета россиян и граждан КНДР. Среди них – 37 африканцев.
В то же время, возможность их возвращения домой остается ограниченной. Украина настаивает, что иностранных военнопленных можно вернуть только в рамках обмена на украинцев, удерживаемых Россией.
По словам Мудавади, около 84 кенийцев погибли или пропали без вести, еще 34 находятся в больницах в России, а 62 уже вернулись домой.
Недавно мы писали, что под предлогом предложений о работе Кремль все активнее привлекает африканцев воевать в Украине.
Как сообщалось, РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении.