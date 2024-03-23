ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гейм-виннер центрового "Мемфиса" подтвердил провальный сезон "Сан-Антонио": момент дня в НБА

Сан-Антонио, Суббота 23 марта 2024 09:58
UA EN RU
Гейм-виннер центрового "Мемфиса" подтвердил провальный сезон "Сан-Антонио": момент дня в НБА Фото: Джарен Джексон выходит на предматчевую разминку (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Мемфис Гриззлис" Джарен Джексон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец решил судьбу противостояния с "Сан-Антонио" на чужом паркете. На последних секундах он выполнил точный двухочковый сквозь руки оппонента при равном счете.

"Мемфис" одержал непростую выездную победу (99:97) и прервал четырехматчевую серию неудач. "Гриззлес" остались на 13-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Сперз" здесь – безнадежный аутсайдер с рекордом 15 побед, 55 поражений.

Джексон еще и стал самым результативным в составе "Мемфиса". Он набрал 28 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма закончил с дабл-даблом (31 пункт, 16 подборов).

Кто такой Джарен Джексон-младший

Уроженец Нью-Джерси, выступал за "Мичиган Стэйт Спартанс" на студенческом уровне. Выбран "Мемфисом" под 4-м номером драфта в 2018 году.

В составе "Гриззлис" проводит шестой сезон подряд. Осенью 2021-го подписал новый 4-летний контракт с "Мемфисом" на 105 млн долларов. Участник Матча всех звезд-2023, а в составе сборной США триумфовал на ЧМ-2016 среди 17-летних. По итогам сезона 2022/23 был признан Лучшим оборонительным игроком.

Сын чемпиона НБА-1999 в составе "Сан-Антонио" Джарена Джексона. Мать – исполнительный директор Женской национальной ассоциации баскетболисток. На уровне старшей школы и колледжа играл вместе с Тревоном Блютеттом и Джорданом Пулом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными