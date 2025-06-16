Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концерты

В июне киевляне и гости столицы могут рассчитывать на плотный культурный график. Сразу два культовых клуба - Caribbean Club и Pepper's Club - предлагают десятки событий: от джазовых вечеров и благотворительного стендапа до варьете, диско-пати и музыки кино.

Pepper's Club: живой звук каждый день

16 июня - Summer Jazz

Вечер джазовых хитов в исполнении Kyiv Jazz Quintet. В программе - композиции Фрэнка Синатры, Нэта Кинг Коула, Тони Бенетта и других легенд. Атмосфера клуба и живое звучание создадут настоящее джазовое настроение.

Афиша на июнь в Pepper's Club

17 и 24 июня - БАМ QUIZ

Интеллектуальная игра с раундами на логику, смекалку и юмор. Формат паб-квиза, участие могут принимать как команды, так и соло-игроки.

18 июня - Jazz in Kyiv Band с программой Viva Latina

Авторский вечер Алексея Когана, посвященный латинскому джазу: музыка Кубы, Бразилии и Аргентины, живое исполнение и экспертная подача.

Афиша на июнь в Pepper's Club

19 и 26 июня - благотворительные концерты #НаШапку

Концерты в поддержку благотворительного фонда "СВОЇ" для закупки имплантов раненым защитникам.

Афиша на июнь в Pepper's Club

19 июня - выступление группы Epolets, 26 июня - Валерий Харчишин и ODYN с акустическим сетом.

Вход свободный, сбор донатов и аукционы во время мероприятий.

Афиша на июнь в Pepper's Club

22 и 29 июня - Короли Трибьютов

Еженедельная серия концертов с хитами мировых звезд.

22 июня - песни Эда Ширана в исполнении Jack London,

Афиша на июнь в Pepper's Club

29 июня - шоу Tarantino Music Show с саундтреками к культовым фильмам Квентина Тарантино.

30 июня - вечер Оззи Осборна

Группа Pentagon исполнит хиты рок-легенды - от "Crazy Train" до "Paranoid".

Афиша на июнь в Pepper's Club

Также в клубе пройдут танцевальные вечера с живым звуком и свободным входом:

- 20 июня - No Comments

- 21 июня - Tokyo

- 27 июня - Pentagon

- 28 июня - F.L.I.R.T live band

Caribbean Club: спектакли, варьете, концерты

18, 21, 25, 28 июня - театр "Черный Квадрат"

Популярные постановки о жизни, отношениях и сексе:

"Азбука секса от А до Я"

"Предыдущие ласки"

"Голая правда"

"Кто кого хочет...?"

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Афиша на июнь в Caribbean Club

20 июня - "Двое обнаженных мужчин"

Спектакль с Алексеем Вертинским и Людмилой Смородиной. Зрителей ждут юмор, абсурд и неожиданные повороты сюжета.

Афиша на июнь в Caribbean Club

21 и 28 июня - Caribbean Disco Party

Танцевальная классика от групп TOKYO, F.L.I.R.T., REAL, NO COMMENTS и DJ Mustafaev. Программа - хиты последних десятилетий.

Афиша на июнь в Caribbean Club

22 июня - Kyiv Jazz Quintet: Net King Cole Night

Легендарные песни "Unforgettable", "L-O-V-E" и другие в живом исполнении джазового коллектива.

Афиша на июнь в Caribbean Club

24 июня - благотворительный стендап "УДАчники"

Выступления Романа Щербана, Святослава Загайкевича и Дмитрия Тютюна. Все средства - в поддержку аэроразведки Украинской Добровольческой Армии.

Афиша на июнь в Caribbean Club

26 июня - 20-летие группы AVIATOR

Юбилейный концерт с хитами, новыми дуэтами и сюрпризами. Гости - Kvitka Gaevska, VINOKUROVA и другие.

Афиша на июнь в Caribbean Club

27 июня - варьете-шоу "Рояль"

Мюзикл в формате динер-шоу с номерами от хореографов "Танцев со звездами", выступлением Lida Lee, праздничной атмосферой и бутылкой вина в каждом билете.

Афиша на июнь в Caribbean Club