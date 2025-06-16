ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концерты

Понедельник 16 июня 2025 18:16
UA EN RU
Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концерты Куда пойти в Киеве в июне (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

В июне киевляне и гости столицы могут рассчитывать на плотный культурный график. Сразу два культовых клуба - Caribbean Club и Pepper's Club - предлагают десятки событий: от джазовых вечеров и благотворительного стендапа до варьете, диско-пати и музыки кино.

РБК-Украина собрало самое интересное.

Pepper's Club: живой звук каждый день

16 июня - Summer Jazz

Вечер джазовых хитов в исполнении Kyiv Jazz Quintet. В программе - композиции Фрэнка Синатры, Нэта Кинг Коула, Тони Бенетта и других легенд. Атмосфера клуба и живое звучание создадут настоящее джазовое настроение.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Pepper's Club

17 и 24 июня - БАМ QUIZ

Интеллектуальная игра с раундами на логику, смекалку и юмор. Формат паб-квиза, участие могут принимать как команды, так и соло-игроки.

18 июня - Jazz in Kyiv Band с программой Viva Latina

Авторский вечер Алексея Когана, посвященный латинскому джазу: музыка Кубы, Бразилии и Аргентины, живое исполнение и экспертная подача.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Pepper's Club

19 и 26 июня - благотворительные концерты #НаШапку

Концерты в поддержку благотворительного фонда "СВОЇ" для закупки имплантов раненым защитникам.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Pepper's Club

19 июня - выступление группы Epolets, 26 июня - Валерий Харчишин и ODYN с акустическим сетом.

Вход свободный, сбор донатов и аукционы во время мероприятий.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Pepper's Club

22 и 29 июня - Короли Трибьютов

Еженедельная серия концертов с хитами мировых звезд.

22 июня - песни Эда Ширана в исполнении Jack London,

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Pepper's Club

29 июня - шоу Tarantino Music Show с саундтреками к культовым фильмам Квентина Тарантино.

30 июня - вечер Оззи Осборна

Группа Pentagon исполнит хиты рок-легенды - от "Crazy Train" до "Paranoid".

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Pepper's Club

Также в клубе пройдут танцевальные вечера с живым звуком и свободным входом:

- 20 июня - No Comments

- 21 июня - Tokyo

- 27 июня - Pentagon

- 28 июня - F.L.I.R.T live band

Caribbean Club: спектакли, варьете, концерты

18, 21, 25, 28 июня - театр "Черный Квадрат"

Популярные постановки о жизни, отношениях и сексе:

  • "Азбука секса от А до Я"
  • "Предыдущие ласки"
  • "Голая правда"
  • "Кто кого хочет...?"

Скидка 10% по промокоду KVADRAT10.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Caribbean Club

20 июня - "Двое обнаженных мужчин"

Спектакль с Алексеем Вертинским и Людмилой Смородиной. Зрителей ждут юмор, абсурд и неожиданные повороты сюжета.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Caribbean Club

21 и 28 июня - Caribbean Disco Party

Танцевальная классика от групп TOKYO, F.L.I.R.T., REAL, NO COMMENTS и DJ Mustafaev. Программа - хиты последних десятилетий.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Caribbean Club

22 июня - Kyiv Jazz Quintet: Net King Cole Night

Легендарные песни "Unforgettable", "L-O-V-E" и другие в живом исполнении джазового коллектива.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Caribbean Club

24 июня - благотворительный стендап "УДАчники"

Выступления Романа Щербана, Святослава Загайкевича и Дмитрия Тютюна. Все средства - в поддержку аэроразведки Украинской Добровольческой Армии.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Caribbean Club

26 июня - 20-летие группы AVIATOR

Юбилейный концерт с хитами, новыми дуэтами и сюрпризами. Гости - Kvitka Gaevska, VINOKUROVA и другие.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Caribbean Club

27 июня - варьете-шоу "Рояль"

Мюзикл в формате динер-шоу с номерами от хореографов "Танцев со звездами", выступлением Lida Lee, праздничной атмосферой и бутылкой вина в каждом билете.

Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концертыАфиша на июнь в Caribbean Club

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Концерты
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде