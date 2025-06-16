Афиша июня в Киеве: Caribbean Club и Pepper's Club приглашают на джаз, стендап, театральные вечера и концерты
В июне киевляне и гости столицы могут рассчитывать на плотный культурный график. Сразу два культовых клуба - Caribbean Club и Pepper's Club - предлагают десятки событий: от джазовых вечеров и благотворительного стендапа до варьете, диско-пати и музыки кино.
РБК-Украина собрало самое интересное.
Pepper's Club: живой звук каждый день
16 июня - Summer Jazz
Вечер джазовых хитов в исполнении Kyiv Jazz Quintet. В программе - композиции Фрэнка Синатры, Нэта Кинг Коула, Тони Бенетта и других легенд. Атмосфера клуба и живое звучание создадут настоящее джазовое настроение.
Афиша на июнь в Pepper's Club
17 и 24 июня - БАМ QUIZ
Интеллектуальная игра с раундами на логику, смекалку и юмор. Формат паб-квиза, участие могут принимать как команды, так и соло-игроки.
18 июня - Jazz in Kyiv Band с программой Viva Latina
Авторский вечер Алексея Когана, посвященный латинскому джазу: музыка Кубы, Бразилии и Аргентины, живое исполнение и экспертная подача.
Афиша на июнь в Pepper's Club
19 и 26 июня - благотворительные концерты #НаШапку
Концерты в поддержку благотворительного фонда "СВОЇ" для закупки имплантов раненым защитникам.
Афиша на июнь в Pepper's Club
19 июня - выступление группы Epolets, 26 июня - Валерий Харчишин и ODYN с акустическим сетом.
Вход свободный, сбор донатов и аукционы во время мероприятий.
Афиша на июнь в Pepper's Club
22 и 29 июня - Короли Трибьютов
Еженедельная серия концертов с хитами мировых звезд.
22 июня - песни Эда Ширана в исполнении Jack London,
Афиша на июнь в Pepper's Club
29 июня - шоу Tarantino Music Show с саундтреками к культовым фильмам Квентина Тарантино.
30 июня - вечер Оззи Осборна
Группа Pentagon исполнит хиты рок-легенды - от "Crazy Train" до "Paranoid".
Афиша на июнь в Pepper's Club
Также в клубе пройдут танцевальные вечера с живым звуком и свободным входом:
- 20 июня - No Comments
- 21 июня - Tokyo
- 27 июня - Pentagon
- 28 июня - F.L.I.R.T live band
Caribbean Club: спектакли, варьете, концерты
18, 21, 25, 28 июня - театр "Черный Квадрат"
Популярные постановки о жизни, отношениях и сексе:
- "Азбука секса от А до Я"
- "Предыдущие ласки"
- "Голая правда"
- "Кто кого хочет...?"
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Афиша на июнь в Caribbean Club
20 июня - "Двое обнаженных мужчин"
Спектакль с Алексеем Вертинским и Людмилой Смородиной. Зрителей ждут юмор, абсурд и неожиданные повороты сюжета.
Афиша на июнь в Caribbean Club
21 и 28 июня - Caribbean Disco Party
Танцевальная классика от групп TOKYO, F.L.I.R.T., REAL, NO COMMENTS и DJ Mustafaev. Программа - хиты последних десятилетий.
Афиша на июнь в Caribbean Club
22 июня - Kyiv Jazz Quintet: Net King Cole Night
Легендарные песни "Unforgettable", "L-O-V-E" и другие в живом исполнении джазового коллектива.
Афиша на июнь в Caribbean Club
24 июня - благотворительный стендап "УДАчники"
Выступления Романа Щербана, Святослава Загайкевича и Дмитрия Тютюна. Все средства - в поддержку аэроразведки Украинской Добровольческой Армии.
Афиша на июнь в Caribbean Club
26 июня - 20-летие группы AVIATOR
Юбилейный концерт с хитами, новыми дуэтами и сюрпризами. Гости - Kvitka Gaevska, VINOKUROVA и другие.
Афиша на июнь в Caribbean Club
27 июня - варьете-шоу "Рояль"
Мюзикл в формате динер-шоу с номерами от хореографов "Танцев со звездами", выступлением Lida Lee, праздничной атмосферой и бутылкой вина в каждом билете.
Афиша на июнь в Caribbean Club
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