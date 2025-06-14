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Яркие кадры с Марша Равенства в Киеве: как прошла акция за права ЛГБТ+

Суббота 14 июня 2025 11:29
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Яркие кадры с Марша Равенства в Киеве: как прошла акция за права ЛГБТ+ Как прошел Марш Равенства в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова, Виталий Носач

В центре Киева состоялся Марш Равенства за права однополых пар. В акции приняли участие военные, художники, активисты, послы.

Как прошла акция за права ЛГБТ+ в центре Киева, рассказывает и показывает РБК-Украина.

В Киеве прошел Марш Равенства

Марш начался в девять часов возле музея Киева. Далее участники двинулись через центр столицы.

Участники марша призывают государство обратить внимание на защиту ЛГБТК-сообщества. Люди призывают к принятию законов о борьбе с проявлениями дискриминации и о гражданских партнерствах.

В марше приняли участие ЛГБТК-военные, активисты и дипломаты. Присутствовали также представители Евросоюза в Украине и посол ЕС Катарина Матернова.

Марш Равенства в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Нынешний марш прошел под лозунгом "Вместе за равенство и победу" и участники акцентируют на нужные законодательные изменения. А именно: легализацию гражданских партнерств и защиту от преступлений на почве ненависти.

Стоит добавить, что это первый марш, где сочетается правозащитная акция с поддержкой военных, которые идентифицируют себя как ЛГБТК.

Марш равенства в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники провели марш с максимально повышенными требованиями к безопасности - он длился 30 минут и люди перемещались между двумя укрытиями во то время, когда вероятность обстрелов минимальна.

"Мы выходим на улицы, чтобы подчеркнуть: Равенство должно быть защищено законом. Мы требуем принятия законодательства, которое будет гарантировать правовую защиту для ЛГБТК людей, включая меры борьбы с дискриминацией и юридическое признание гражданских партнерств", - говорится в манифесте участников марша.

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