Яркие кадры с Марша Равенства в Киеве: как прошла акция за права ЛГБТ+
В центре Киева состоялся Марш Равенства за права однополых пар. В акции приняли участие военные, художники, активисты, послы.
Как прошла акция за права ЛГБТ+ в центре Киева, рассказывает и показывает РБК-Украина.
В Киеве прошел Марш Равенства
Марш начался в девять часов возле музея Киева. Далее участники двинулись через центр столицы.
Участники марша призывают государство обратить внимание на защиту ЛГБТК-сообщества. Люди призывают к принятию законов о борьбе с проявлениями дискриминации и о гражданских партнерствах.
В марше приняли участие ЛГБТК-военные, активисты и дипломаты. Присутствовали также представители Евросоюза в Украине и посол ЕС Катарина Матернова.
Марш Равенства в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Нынешний марш прошел под лозунгом "Вместе за равенство и победу" и участники акцентируют на нужные законодательные изменения. А именно: легализацию гражданских партнерств и защиту от преступлений на почве ненависти.
Стоит добавить, что это первый марш, где сочетается правозащитная акция с поддержкой военных, которые идентифицируют себя как ЛГБТК.
Марш равенства в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Участники провели марш с максимально повышенными требованиями к безопасности - он длился 30 минут и люди перемещались между двумя укрытиями во то время, когда вероятность обстрелов минимальна.
"Мы выходим на улицы, чтобы подчеркнуть: Равенство должно быть защищено законом. Мы требуем принятия законодательства, которое будет гарантировать правовую защиту для ЛГБТК людей, включая меры борьбы с дискриминацией и юридическое признание гражданских партнерств", - говорится в манифесте участников марша.