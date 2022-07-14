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Афіни запропонували німцям "перезимувати" енергокризу в Греції

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Четвер 14 липня 2022 19:54
Афіни запропонували німцям "перезимувати" енергокризу в Греції Фото: Афіни запропонували німцям "перезимувати" енергокризу у Греції (flickr by MJ Rips)
Автор: Іван Носальський

У Греції запропонували німцям перечекати зиму на Середземному морі на тлі газової кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра туризму Греції Василіса Кікіліаса в коментарі Bild.

"Восени та взимку ми, греки, будемо раді вітати німецьких пенсіонерів, які хочуть випробувати середземноморську зиму з грецькою гостинністю, м'якою погодою та високоякісними послугами. Ми чекатимемо на вас тут", - сказав Кікіліас.

При цьому мер портового міста Ханья Панайотіс Сімандіракіс зазначив, що у Греції громадяни ФРН можуть забути про опалення своїх будинків.

"Ми запрошуємо кожного німця, який хоче приїхати до нас цієї зими, жити тут далеко від криз. Ханья - ідеальне місце, щоб пережити кризову зиму: теплі, доброзичливі люди і, мабуть, найкращий клімат у цілій Європі. Нам не потрібне опалення в будинку", - заявив Симандіракіс.

Нагадаємо, раніше влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і постачання газу. При цьому мешканців попередили про зростання цін на газ.

Також ми писали, що газопровід "Північний потік" зупинився на планове обслуговування у понеділок уранці, 11 липня.

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