Афіни запропонували німцям "перезимувати" енергокризу в Греції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра туризму Греції Василіса Кікіліаса в коментарі Bild .

"Восени та взимку ми, греки, будемо раді вітати німецьких пенсіонерів, які хочуть випробувати середземноморську зиму з грецькою гостинністю, м'якою погодою та високоякісними послугами. Ми чекатимемо на вас тут", - сказав Кікіліас.

При цьому мер портового міста Ханья Панайотіс Сімандіракіс зазначив, що у Греції громадяни ФРН можуть забути про опалення своїх будинків.

"Ми запрошуємо кожного німця, який хоче приїхати до нас цієї зими, жити тут далеко від криз. Ханья - ідеальне місце, щоб пережити кризову зиму: теплі, доброзичливі люди і, мабуть, найкращий клімат у цілій Європі. Нам не потрібне опалення в будинку", - заявив Симандіракіс.