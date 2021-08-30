Афганські жінки в паніці від захоплення влади талібами, - посол США

За її словами почуття паніки зростає в геометричній прогресії.

"Тому що афганці стикаються з численними погрозами від талібів, особливо афганські жінки і афганські дівчата. Саме вони втратять більше всіх", - сказала Рахмані.

За її словами, раніше таліби прислухалися до жителів захоплених міст і сіл.

"Якщо бойовики" Талібан " приходили і встановлювали контроль над селом, яке вже було консервативним і допускає застосування жорстких правил, вони поводилися так само, як в 96-му році (коли вперше захопили Афганістан, - ред.). Якщо вони захоплювали провінцію і село, яка була зацікавлена в освіті, і вимагала, щоб її дівчатка ходили в школу, то таліби проявляли велику поблажливість", - розповіла дипломат.

Вона зазначила, що ніхто не знає, як "Талібан" поведе себе тепер, коли у владі руху опинилася вся країна.

Напередодні таліби заборонили допускати до ефіру афганських радіо і телебачення жінок-ведучих.