В Афганістані заявили про загибель 21 цивільного внаслідок авіаударів

Афганський сенатор стверджує, що мирні жителі, в тому числі жінки і діти, стали єдиними жертвами авиаударо

На юге Афганистана в результате авиаудара в провинции Гильменд погиб по меньшей мере 21 мирный житель. Об этом заявил сенатор Мохаммад Хашим Алкозай, передает РБК- Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Чиновник уточнил, что два авиаудара состоялись двумя днями ранее в районе Санджин, где происходит противостояние между поддерживаемыми НАТО войсками Афганистана и боевиками группировки "Талибан".

"Невинные люди, включая женщин и детей, стали единственными жертвами авиаударов", - утверждает Алкозай.

Отметим, ранее афганские военные сообщили, что в ходе операции в провинции Гильменд 9 февраля был ликвидирован по меньшей мере 31 боевик движения "Талибан".

Напомним, в Афганистане за последние сутки во время проведения операции коалиционные силы и афганская армия в различных районах страны уничтожили по меньшей мере 30 боевиков группировки ИГИЛ и "Талибан". В частности 7 боевиков было уничтожено в провинции Гильменд и провинции Балх.