В Афганістані таліби атакували військовий блокпост, є загиблі

У Афганістані в четвер, 26 вересня, бойовики радикального руху "Талібан" здійснили атаку на військових блокпост у провінції Фарьяб, в результаті чого загинули 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами глави ради провінції Фарьяб Махаммада Тахіра Рахмані, в результаті атаки талібів на блокпост в районі Дехен Дере, що на півночі Афганістану, загинули щонайменше 15 афганських військовослужбовців.

Як повідомив командир блокпосту, в ході бою з талібами також були поранені 15 військових сил безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 вересня у південній афганській провінції Гільмед в результаті спецоперації афганських військових щонайменше загинули 40 цивільних та ще 13 отримали поранення. Ці люди відвідували весілля біля місця військової спецоперації в районі Хаксар.

Також РБК-Україна писало, що в Афганістані бойовики "Талібану" атакували держустанову. Терорист-смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, в результаті чого 12 людей постраждали. Після вибуху бойовики, які супроводжували смертника, відкрили вогонь з вогнепальної зброї.