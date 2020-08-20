В Афганістані таліби атакували спецпризначенців, є загиблі

Сьогодні вночі у північній афганській провінції Тахар щонайменше 14 силовиків загинули під час перестрілки з терористичним угрупуванням "Талібан". Ще шість військових було поранено.

Про це повідомляє TOLO News.

Як повідомляється, терористи напали на силовиків в районі Кваджа Бахауддін. Протистояння між талібами й афганськими силами безпеки тривало декілька годин. Зазначається, що серед загиблих 13 спецпризначенців і один поліцейський.

Нагадаємо, раніше таліби атакували базу в Афганістані, та вбили п’ятьох солдатів.

Крім того, бойовики радикального руху "Талібан" напали на військовий комплекс в провінції Вардак, в результаті нападу загинули 126 співробітників служби безпеки Афганістану.