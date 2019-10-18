В Афганістані істотно зросла кількість загиблих при вибухах у мечеті

Через вибух у мечеті в афганській провінції Нангархар на сході країни загинули щонайменше 62 людини. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що ще близько 60 отримали поранення. Серед загиблих і поранених є діти.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого і 50 поранених. Як повідомило агентство Pajhwok, ракети влучили в будівлю мечеті в районі Хаска Міна під час п'ятничної молитви. В результаті вибуху обвалився дах будівлі.

Поки жодне угрупування, яке діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за подію.

Нагадаємо, сьогодні в провінції Нангархар прогриміли два вибухи під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна. Спочатку повідомлялося, що жертвам стали 17 осіб.

Пізніше повідомлялося, що в Афганістані збільшилося число загиблих при вибухах у мечеті.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в Афганістані в місті Джалабад у армійському автобусі стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.