Число жертв вибуху в Кабулі зросло

Кількість жертв і постраждалих в результаті вибуху автобомбы в столиці Афганістану Кабулі різко зросла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що в результаті вибуху неподалік від поліцейської дільниці, загинули 14 людей, ще 145 отримали поранення.

Нагадаємо, в Кабулі підірвався автомобиль коли його зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті в безпосередній близькості від поліцейської дільниці і військового училища. Про свою причетність до теракту заявило радикальний ісламістський рух "Талібан". Представник руху повідомив, що метою атаки був "центр вербування ворогів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на півдні Афганістану, в місті Кандагар стався вибух біля будівлі поліції, в результаті якого дев'ять людей загинули. 60 осіб отримали поранення. За інформацією місцевої поліції, перед будівлею управління вибухнув автомобіль. Крім того, після вибуху були чутні звуки стрілянини. Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за вибух.

Крім того, що в результаті нападу бойовиків на готель в провінції Бадгиз на сході Афганістану загинули щонайменше 8 осіб.

Також в окрузі Карах провінції Герат на заході Афганістану були вбиті 19 осіб, в тому числі дев'ять співробітників служби безпеки, польовий ватажок руху "Талібан" Муллах Гоусудинг і дев'ять інших бойовиків.