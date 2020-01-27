В Афганістані розбився пасажирський літак з 83 людьми на борту

Пасажирський літак авіакомпанії Ariana Afghan Airlines розбився на сході Афганістану, у результаті чого загинули 83 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал 1TV.

Зокрема, представник губернатора Газні Аріф Нурі поінформував, що авіакатастрофа сталася у районі Дех Як провінції Газні.

Видання The Mirror повідомляє, що на борту лайнера перебували 83 людини. Він виконував рейс з Кабула в Герат.

Так, аварія сталася у віддаленій місцевості. Влада Газні направила рятувальників на місце падіння літака, однак вони поки що не дісталися до нього.

Також вказано, що першими до місця катастрофи прибули бойовики Талібану. Вони спробували загасити пожежу, яка виникла на місці падіння лайнера.

Нагадаємо, в США в ході аварії вертольота загинув баскетболіст Кобі Брайант. Крім нього на борту було ще вісім осіб. За словами начальника пожежної охорони округу Лос-Анджелес Деріла Осбі, аварія вертольота сталася у 30 милях на північний захід від центру Лос-Анджелеса спричинило пожежу.

Як писало РБК-Україна раніше, поблизу Тегерана рано вранці 8 січня 2020 року сталась авіакатастрофа. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, проте після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. На третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак.