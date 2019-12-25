В Афганістані бойовики викрали 27 активістів руху за мир

Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 27 активістів

В Афганістані бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 27 активістів - борців за мир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами заступника губернатора Фараха Масуда Бахтавара, активісти їхали на шести машинах з Герата в сусідній Фарах, коли їх колону зупинили таліби. Бойовики викрали і відвезли активістів в невідомому напрямку.

Активісти планували поїхати в різні частини провінції, щоб закликати до миру і припинення вогню між воюючими сторонами.

Нагадаємо, раніше в Афганістані 25 місцевих солдатів були вбиті під час нападу представників терористичного угрупування "Талібан". За даними офіційних осіб, терористи проникли на військовий блокпост в Карабахському районі. Нападників було сім. Після події бойовики "Талібану" покинули район інциденту. Відомо, що незабаром "Талібан" Взяв на себе відповідальність за напад. За даним фактом було розпочато розслідування.

Додамо, у вересні 2019 на півдні Афганістану в провінції Гільменд в результаті спецоперації військових щонайменше 35 цивільних загинули, а 13 отримали поранення.