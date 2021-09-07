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В Афганістані на мітингах проти талібів загинули дві людини, ще вісім постраждали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В афганському місті Герат під час акції проти радикального руху "Талібан" загинули дві людини, ще вісім постраждали. У тілах загиблих медики виявили кульові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

"Двоє вбитих, вісім поранених після акції протесту в Гераті", - повідомляє агентство з посиланням на одного з місцевих лікарів.

За його словами, тіла загиблих доставили в центральну лікарню Герата. "У всіх є кульові поранення", - додав медик.

Інших подробиць видання не наводить.

Нагадаємо, 7 вересня у Кабулі пройшла акція протесту проти талібів. Бойовики розігнали маніфестантів пострілами в повітря і палицями.

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ТалібанАфганистанКабул