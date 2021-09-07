В Афганістані на мітингах проти талібів загинули дві людини, ще вісім постраждали

В афганському місті Герат під час акції проти радикального руху "Талібан" загинули дві людини, ще вісім постраждали. У тілах загиблих медики виявили кульові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse .

"Двоє вбитих, вісім поранених після акції протесту в Гераті", - повідомляє агентство з посиланням на одного з місцевих лікарів.

За його словами, тіла загиблих доставили в центральну лікарню Герата. "У всіх є кульові поранення", - додав медик.

Інших подробиць видання не наводить.