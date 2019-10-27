В Афганістані ліквідували понад півсотні бойовиків

В Афганістані в результаті авіаудару ліквідували понад 50 бойовиків радикального руху "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaama Press News Agency.

Як повідомляється, у суботу, 26 жовтня, таліби здійснили скоординовану атаку на блокпости афганських сил безпеки в населеному пункті Хваджа Намисі в повіті Паншут Кот.

У відповідь сили безпеки здійснили авіаудар по позиціям "Талібану" в провінції Фарьяб на північному заході країни. В результаті авіаудару було ліквідовано щонайменше 53 бойовиків.

Інформація про можливі втрати серед цивільних чи сил безпеки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вирішили скоротити військову присутність в Афганістані, незважаючи на відсутність мирної угоди з радикальним рухом "Талібан". За останній рік кількість американських військових в Афганістані скоротилася на 2 тисячі і тепер становить близько 12 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Афганістані стався вибух у мечеті в провінції Нангархар. В результаті вибуху загинули 62 людини та ще близько 60 осіб отримали поранення. Крім того після вибуху обвалився дах будівлі.