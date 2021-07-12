В Афганістані ліквідували одного з командирів і главу розвідки "Талібану"

"Азіз Рахман, також відомий як Azifa, один із старших командирів "Талібану" убитий сьогодні в результаті авіаудару ВПС в районі Алінгар провінції Лагман", - зазначили в Міноборони Афганістану.

Там уточнили, що знищений бойовик був причетний до численних терористичних нападів, у тому числі в провінції Лагман.

У МВС країни своєю чергою повідомили про ліквідацію глави розвідки "Талібану" карі Шагасі. Крім того, в ході спецоперації були захоплені два його спільника.

У відомстві також зазначили, що протягом останньої доби афганські сили безпеки провели кілька контртерористичних операцій в районах Данд і Арганбад провінції Кандагар. В результаті атаки були вбиті троє бойовиків, ще двоє поранені. Знищено бойову техніку терористів, захоплено зброю та боєприпаси.