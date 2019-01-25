ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Афганістані від авіаудару загинули 16 мирних жителів

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 15:00
В Афганістані від авіаудару загинули 16 мирних жителів
Фото: авиудар по Сирії (twitter.com airnewsalert)

У Туреччини повідомляють, що невідомо, ким був нанесений авіаудар

В результаті бомбардування провінції Гільменд (Афганістан) загинули 16 мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

У Туреччини повідомляють, що невідомо, ким був нанесений авіаудар. Голова місцевої ради Атаулла Афган повідомив, що в результаті бомбардування загинули 16 мирних жителів.

Нагадаємо, 22 січня в результаті авіаудару ізраїльських ВПС по цілям поблизу Дамаска (Сирія) загинула 21 людина. За даними центру, загинули шестеро сирійських військових, а також 15 іноземців, включаючи 12 бійців іранського Корпусу вартових ісламської революції, також було завдано значної матеріальної шкоди.

До цього Ізраїль піддав танковому обстрілу блокпост терористичного угрупування ХАМАС у відповідь на обстріл з їх боку на кордоні сектора Газа.

РБК-Україна писало, що 20 січня ізраїльська система протиракетної оборони (ПРО) перехопила випущену з Сирії ракету.

 

Афганські спецслужби заявили про знищення одного з ватажків бойовиків "Талібану" В Афганістані бойовики "Талібану" атакували військову базу, загинули 126 осіб
Новини України Афганистанавіаудари
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся