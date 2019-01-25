В Афганістані від авіаудару загинули 16 мирних жителів

Фото: авиудар по Сирії (twitter.com airnewsalert)

У Туреччини повідомляють, що невідомо, ким був нанесений авіаудар

В результаті бомбардування провінції Гільменд (Афганістан) загинули 16 мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

У Туреччини повідомляють, що невідомо, ким був нанесений авіаудар. Голова місцевої ради Атаулла Афган повідомив, що в результаті бомбардування загинули 16 мирних жителів.

Нагадаємо, 22 січня в результаті авіаудару ізраїльських ВПС по цілям поблизу Дамаска (Сирія) загинула 21 людина. За даними центру, загинули шестеро сирійських військових, а також 15 іноземців, включаючи 12 бійців іранського Корпусу вартових ісламської революції, також було завдано значної матеріальної шкоди.

До цього Ізраїль піддав танковому обстрілу блокпост терористичного угрупування ХАМАС у відповідь на обстріл з їх боку на кордоні сектора Газа.

РБК-Україна писало, що 20 січня ізраїльська система протиракетної оборони (ПРО) перехопила випущену з Сирії ракету.