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"Талібан" дозволив 200 американцям і громадянам інших країн покинути Афганістан, - Reuters

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Афганістан, Четвер 09 вересня 2021 09:37
"Талібан" дозволив 200 американцям і громадянам інших країн покинути Афганістан, - Reuters Фото: 200 американцям та іншим іноземцям дозволили покинути Афганістан чартерними рейсами (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Бойовики радикально руху "Талібан" дозволили низці громадян вилетіти чартерними рейсами з міжнародного аеропорту Кабула. Йдеться про 200 американців і громадян інших країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на власне джерело повідомляє, що спецпредставник США gj Афганістану Залмай Халілзад на переговорах переконав талібів піти на такий крок. Літаки повинні вилетіти з міжнародного аеропорту Кабула вже в четвер.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон намагається евакуювати американців і афганців, проте таліби не дають дозволу на виліт чартерних літаків.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив талібів, що Альянс не допустить перетворення Афганістану на базу для терористів.

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Афганистан Талібан
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