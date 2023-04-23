Афганистан стал координационным центром "Исламского государства", - WP

Издание ссылается на секретные документы Пентагона и разведки, которые попали в интернет. По информации Вашингтона, террористы пытались заполучить информацию о создании химического оружия и об управлении беспилотниками.

"Исламское государство" в Афганистане ведет планирование терактов на территории Европы и Азии. В частности, они планировались возле посольств, церквей, бизнес-центров, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Террористы также хотели похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции и потребовать освобождения 4 тысяч боевиков.

По данным американской разведки, ИГ разрабатывает "экономически эффективную модель для внешних операций". Эта модель опирается на ресурсы из-за пределов Афганистана. В разведке США считают, что это позволит террористам преодолевать создаваемые спецслужбами препятствия и минимизировать возможности срыва атак.

Источник WP в Пентагоне подчеркнул, что число атак ИГ постоянно росло, но многие из них не были реализованы. По его словам, сдерживающим фактором для организации служит движение "Талибан", две группы открыто воюют.