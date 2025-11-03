Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие и более сотни пострадавших

Землетрясение, которое подтвердила Геологическая служба США (USGS), произошло в регионе Гиндукуш вблизи города Мазари-Шари. По данным USGS, эпицентр залегал на глубине 28 км.

Местные жители выбежали на улицы посреди ночи, опасаясь обвалов домов. Изначально информации о жертвах или пострадавших не было, но ближе к утру стало известно, что погибли минимум 7 человек, и еще 150 получили ранения.

Следует отметить, что Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности из-за землетрясения и указала, что вероятны значительные жертвы, а катастрофа потенциально имеет широкое распространение.

Издание напоминает, что землетрясения являются распространенным явлением в Афганистане, особенно вдоль горного хребта Гиндукуш. В этом году страна уже пережила два мощных толчка: 31 августа на востоке страны магнитудой 6,0, который унес более 2200 жизней, и в октябре 2023 года в западном Герате, где погибли более 1500 человек и были разрушены десятки тысяч домов.

Также Аljazeera сообщает, что плохая инфраструктура в Афганистане и многочисленные кризисные факторы, включая бедность, засуху и наплыв вернувшихся из Пакистана и Ирана, затрудняют спасательные работы после стихийных бедствий.

Сейсмолог Британской геологической службы Брайан Бапти отметил, что с 1900 года северо-восточный Афганистан испытал по меньшей мере 12 землетрясений магнитудой более 7,0.