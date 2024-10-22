В аэропорту Нижнего Новгорода вводили план "Ковер": все рейсы были отменены

В частности, борт, который должен был прилететь из Калининграда, отправили в Москву. Сам аэропорт был закрыт на вылет и прием самолетов, и судя по публикациям, начиная примерно с 5 утра. По информации Telegram-канала Baza, ограничения были введены до 06:05, однако работу объекта приостановили примерно до 7 утра.

Ряд других каналов писали, что по предварительной информации, ограничения были связаны из-за угрозы атаки беспилотников.

Информацию об ограничении полетов подтвердили в Росавиации, однако причины не называли. Около часа назад там сообщили, что ограничения уже сняты.