В аеропорту Львову затримуються вильоти до Єгипту

Рейси авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Шарм-ель-Шейху, Хургади затримуються більш ніж на добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний аеропорт "Львів" у Facebook.

В аеропорті повідомили, що рейс BKV2093 з вильотом до Хургади затримується до 18:00 16 червня 2019, а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 02:50 17 червня 2019.

"Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13-40 16.06.2019 (плановий 04-00 16.06.2019), оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50", - заявили в аеропорті "Львів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

Нагадаємо, що рейси SkyUp з "Борисполя" виконуються за розкладом. Перший заступник генерального директора Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Євгеній Дихне зазначив, що ухвала суду ще не набрала законної сили, у зв’язку з поданням апеляції SkyUp Airlines на ухвалу суду першої інстанції.