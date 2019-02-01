У аеропорту "Київ" попередили про затримку рейсів

Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/airportkiev)

Затримання пов'язані із сильними туманами

У Міжнародному аеропорту "Київ" 1 лютого у зв'язку із сильним туманом затримуються або скасовують деякі рейси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби аеропорту у Facebook.

Як зазначається, видимість, станом на 15:00, становить 300 - 550 м, вертикальна видимість - 70 м, коефіцієнт зчеплення на ЗПС - 0,4.

Скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus).

Крім того, затримуються рейси на виліт до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).

Також затримується прибуття літаків з Відня, Мінська, Ганновера. У зв'язку з цим, рейси у зворотньому напрямку також вилетять із запізненням.

Рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі.

У аеропорту запевняють - пасажирам скасованих рейсів буде надано харчування, всім, кому необхідно буде надано готель.

РБК-Україна писало, що 30 січня через посилення снігопадів у Європі затримується низка авіарейсів. Зокрема, рейси затримували у аеропортах Манчестера (Британія), Парижа (Франція), Ліллі (Франція) та Брюсселя (Бельгія).