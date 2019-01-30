У Європі через снігопади затримують авіарейси

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Польоти затримуються в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі

Через посилення снігопадів у Європі затримується низка авіарейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).

Як зазначається, рейси затримують у аеропортах Манчестера (Британія), Парижа (Франція), Ліллі (Франція) та Брюсселя (Бельгія).

"Через снігопади затримуються польоти в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, авіакомпанія Vueling Airlines повідомила у Twitter, що деякі рейси можуть бути змінені або скасовані.

"Зважаючи на несприятливі погодні умови в Європі, деякі з наших польотів можуть бути порушені. Будь ласка, перевірте статус рейсу", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту німецького Мюнхена через сильний снігопад скасували 120 авіарейсів. Ще близько 140 рейсів були затримані.

Нагадаємо, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" раніше попереджали про можливі затримки рейсів через погіршення погодніх умов.