В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмують літаки: з'явилося відео

В Афганістані люди в розпачі штурмують літаки. Американські військові, які намагаються контролювати ситуацію в аеропорту Кабула, "змушені" були відкрити вогонь у повітря сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Al Arabiya .

Афганці вибігають на злітно-посадкову смугу і намагаються забратися у військово-транспортні літаки.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

У самому Кабулі на вулицях тихо і безлюдно, пише The Guardian.

"Дивно бачити порожні вулиці без дипломатичних конвоїв, великих машини з гарматами. Я продовжу пекти тут хліб, але зароблю дуже маленькі гроші. Охоронці, які були моїми друзями, пішли", - сказав Гул Мохаммед Хакім, пекар з магазинчика в цьому районі.